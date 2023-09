Ce soir, l’équipe de France affronte l’Allemagne dans le cadre d’un match amical. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait apporter plusieurs changements. Seulement deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

Après son succès, dans l’antre du PSG, le Parc des Princes, jeudi soir contre l’Irlande dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 (2-0), l’équipe de France joue ce soir (21 heures, TF1) un match amical contre l’Allemagne à Dortmund. Une Nationalmannschaft en crise avec trois défaites de suite, dont la dernière contre le Japon la semaine dernière (1-4). Hansi Flick a été renvoyé hier et c’est Rudi Voller qui prend sa place le temps de trouver un remplaçant à l’ancien coach du Bayern Munich. Du côté de la France, tout va bien avec un cinq sur cinq lors des qualifications à l’Euro 2024 qui rapproche les Bleus de la compétition européenne qui se jouera…en Allemagne.

Kolo Muani annoncé titulaire

Pour cette rencontre contre les Allemands, Didier Deschamps devrait apporter quelques changements. Blessé contre l’Irlande et forfait pour cette rencontre, Olivier Giroud devrait être remplacé par Randal Kolo Muani. Le néo-joueur du PSG serait associé à son coéquipier en club, Kylian Mbappé et Kingsley Coman. Titulaire contre l’Irlande, Ousmane Dembélé devrait débuter sur le banc. Antoine Griezmann enchaînerait au poste de numéro 10 alors que le duo au milieu de terrain serait composé d’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. En défense, Lucas Hernandez laisserait sa place à William Saliba, qui composerait la charnière centrale avec Dayot Upamecano. Benjamin Pavard et Théo Hernandez devraient être titulaires dans les couloirs. Mike Maignan garderait les buts.