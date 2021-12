Domi : « El Chadaille Bitshiabu a tout pour réussir au PSG »

En entrant en jeu à un quart d’heure de la fin contre Feignies-Aulnoye (3-0), El Chadaille Bitshiabu est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à jouer un match officiel avec les professionnels (16 ans 7 mois et 3 jours). Il a effacé des tablettes Kingsley Coman, qui avait fait sa première apparition avec les pros contre Sochaux en Ligue 1 le 13 février 2013 à 16 ans 8 mois et 4 jours. Didier Domi est troisième dans ce classement avec une première à 16 ans 8 mois et 22 jours. L’ancien latéral gauche (43 ans) prédit un bel avenir au titi.

« Je lui souhaite de bien gérer sa carrière, de continuer à progresser et apprendre sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il a tout pour réussir à Paris, car en plus de ses qualités physiques, il possède déjà une belle vision du jeu pour son jeune âge, souligne Domi pour PSG TV. C’est un Titi et il peut devenir un exemple pour les jeunes du centre de formation, c’est important pour l’identité du club. À l’image de Presnel Kimpembe, qui est déjà une figure et une inspiration pour tous les jeunes qui rêvent de jouer pour le club de la capitale. »