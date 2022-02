Kylian Mbappé a été le héros du PSG lors des deux derniers matches des Rouge & Bleu avec deux buts dans les dernières secondes qui offrent la victoire aux Parisiens contre Rennes et le Real Madrid. À l’issue de la rencontre contre les Madrilènes, le Parisien avait sa Une sur l’avenir de l’attaquant (23 ans) en titrant « Reste !« . Pour Dominque Sévérac – journaliste pour le quotidien francilien – les médias ont un rôle à jouer dans ce dossier.

« Les médias ne vont pas influencer la décision de Kylian Mbappé. C’est un grand garçon, il fera ce qu’il veut. En revanche, on a un rôle à jouer. C’est une matière dans le sport, on peut s’engager. On a de la passion,[…] on prend des positions, assure le journaliste dans l’Equipe du Soir. Après un énième match où il nous a subjugués, on s’est réuni (au Parisien, ndlr) et on s’est dit qu’est ce que l’on fait ? Et bah on lui dit reste. On prend parti, ça ne changera rien à la phase du monde, ça ne changera rien à son avis, mais nous notre rôle, journal parisien, qui suit le PSG au quotidien, qui consacre un tiers de sa pagination annuelle au Paris Saint-Germain. On n’y va, on s’engage pour dire que nous, ce joueur on le kiffe, on l’aime et on veut encore le voir sous nos fenêtres encore quelques années.«