Lionel Messi incertain pour le PSG / Manchester City

Sorti sur blessure – au genou gauche – contre Lyon dimanche, Lionel Messi a dû déclarer forfait pour le match du PSG contre Metz mercredi soir (1-2). La Pulga, qui a repris course ce vendredi, ne sera pas non plus sur la pelouse du Parc des Princes demain pour la rencontre contre Montpellier. Le staff des Rouge & Bleu ne veut prendre aucun risque en vue de la rencontre de Ligue des Champions contre Manchester City le 28 septembre. Mais selon les informations de RMC Sport, l’Argentin (34 ans) est incertain pour la réception des Anglais. Les prochains jours nous donnerons plus d’informations sur la présence ou non de l’ancien barcelonais au choc de la deuxième journée de phase de poules de la Champions League.