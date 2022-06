Alors que le PSG a trouvé un accord avec Christophe Galtier autour d’un contrat de deux ans plus une année en option, il ne peut toujours pas officialiser son arrivée en raison des discussions qui s’éternisent avec Mauricio Pochettino pour acter son départ, lui qui a encore un an de contrat avec les Rouge & Bleu. L’entraîneur argentin souhaiterait toucher les primes de performances de la saison prochaine même s’il ne sera plus là. Dominique Sévérac explique ne pas être choqué par cette démarche.

Pochettino au PSG, une greffe qui n’a pas pris

« Il est en position de force. Il est licencié et le club a trouvé son successeur. Il n’est pas en train de se faire licencier de Bordeaux, Reims, ou Gueugnon. Il est en train de se faire licencier d’un des clubs les plus puissants au monde. Donc qu’est-ce que ça coûte de demander, s’interroge le journaliste dans l’Equipe du Soir. Il les a, il a deux millions de plus, il ne l’est a pas, il a deux millions de moins. Ses rapports avec le PSG ? Il est arrivé le 3 janvier 2021 et c’est l’histoire d’une greffe qui n’a jamais pris. C’est l’histoire d’un mec qui a joué au club, qui était escorté d’une belle aura et ça n’a pas pris en termes de jeu. Ça a plutôt pris avec les joueurs. Après, aucun atome crochu avec Leonardo pas plus que ça avec Nasser al-Khelaïfi. Il a même fini par se fâcher avec les supporters.«