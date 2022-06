Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 juin 2022. Le PSG discute toujours avec Mauricio Pochettino pour une rupture à l’amiable de son contrat, Nice a officialisé le départ de Christophe Galtier, le technicien français va entamer une nouvelle ère chez les Rouge & Bleu, Ousmane Dembélé n’envisage pas une arrivée au PSG, Rai devient l’un des actionnaires du Paris FC et Grace Geyoro se montre rassurante après son entorse au genou.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que le PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour une rupture à l’amiable de leur contrat et que les discussions se poursuivent. Ce dossier retarde ainsi l’arrivée de Christophe Galtier, dont le départ de l’OGC Nice a été officialisé ce lundi. S’il est toujours officiellement le coach parisien jusqu’en 2023, l’Argentin ne sera pas présent pour la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain. « Mises en pause ce week-end, les discussions entre l’avocat de Pochettino et le PSG ont repris mais elles butent toujours sur certains aspects », rapporte L’E. Si les champions de France sont prêts à régler la quasi totalité de la dernière année de contrat du coach argentin et de ses quatre adjoints (Miguel D’Agostino, Jesus Pérez, Sebastiano Pochettino et Toni Jimenez), « les dirigeants parisiens seraient aussi réticents à payer une partie des primes de résultats que le staff aurait touchées s’il était resté en fonction. » Cela représenterait 2M€ qui viendraient s’ajouter aux 15M€ déjà prévus pour l’indemnité de départ. Mais ce lundi, les deux parties semblent avoir pris conscience de leur intérêt commun de faire un pas l’un vers l’autre. En effet, Mauricio Pochettino veut quitter le club de la capitale sans faire d’histoire tandis que les dirigeants parisiens souhaitent rapidement officialiser Christophe Galtier, avec qui ils ont déjà trouvé un accord. En effet, les Rouge & Bleu ont racheté les deux dernières années de contrat du coach de 55 ans à l’OGC Nice contre une somme proche de 8M€. Mais Paris veut faire les choses dans l’ordre : officialiser le départ de Mauricio Pochettino puis annoncer l’arrivée de Christophe Galtier.

Au rayon mercato, le quotidien sportif rapporte qu’Ousmane Dembélé a retenu deux propositions pour son avenir. En effet, le futur de l’international français devrait se jouer entre le FC Barcelone et Chelsea. Longtemps intéressé par le joueur de 25 ans sous l’ère Leonardo, le PSG était désireux de profiter de cette opportunité de marché alors que le contrat du joueur avec les Azulgrana prend fin le 30 juin prochain. Mais l’éviction du Brésilien et l’arrivée de Luis Campos ont redistribué les cartes. « Paris ne semble plus une destination envisageable, pas plus que le Bayern Munich », assure L’Equipe.

Dans le quotidien sportif, il est également question du nouveau rôle de Raí avec le Paris FC. En effet, la légende du PSG est devenu l’un des actionnaires du pensionnaire de Ligue 2. Récemment, le club francilien a ouvert son capital avec l’arrivée des Américains de Sport Bridges Venture. Ainsi, le Brésilien de 57 ans va participer à ce projet mais ne voit pas le PFC comme un rival de son club de coeur, comme il l’a expliqué : « Cela ne change rien à ma relation avec le PSG, ni à l’amour que je lui porte, ni à mon histoire avec lui. Je ferai toujours partie de son histoire et lui de la mienne. Notre relation continue et va rester forte. Je pense que je serai bien reçu si je vais au Parc ou si je revois des amis du PSG. Le Paris FC n’est pas un grand rival du PSG. Si cela avait été le cas, jamais je ne l’aurais fait. Paris est la ville que j’ai aimée à travers le PSG et elle m’aime pour ce que je suis, j’ai dépassé le cadre du terrain. Entre moi et le PSG, ce sera toujours très fort. Je pense faire une communication à destination des supporters. »

Enfin, Grace Geyoro s’est montrée rassurante sur son état physique. Victime d’une entorse latérale du genou gauche à l’entraînement le 21 juin dernier, la milieu du PSG ne devrait pas manquer l’Euro 2022 en Angleterre et son absence a été évaluée à 10 jours. « Sur le moment, j’ai eu peur, mais surtout super mal. Toute ma jambe s’est contractée, ça m’a surpris. Je n’avais jamais eu de problème au genou, et sur le coup, je me suis dit que ce n’était vraiment pas le moment », a déclaré la joueuse de 24 ans ce lundi. Mais sa blessure évolue favorablement et elle pourrait être apte pour le premier match de l’Euro face à l’Italie le 10 juillet prochain. « Honnêtement, je pense que je serai prête contre l’Italie. Ça devrait le faire, c’est très positif ces derniers jours. »

De son côté, Le Parisien rapporte que l’ère Christophe Galtier au PSG va bientôt commencer. En effet, le désormais ex-entraîneur de l’OGC Nice signera un contrat de deux saisons plus une année supplémentaire en option. De plus, « il va constituer un binôme solide avec Luis Campos, le nouvel architecte du club. » Mais avant tout, le PSG devra se séparer de Mauricio Pochettino, qui ne fait aucun cadeau sur les indemnités de départ et se montre gourmand jusqu’au dernier centime. « Ses avocats ont négocié jusqu’à l’euro près la résiliation, sans doute effective ce mardi. » Ensuite, les Rouge & Bleu pourront officialiser l’arrivée de Christophe Galtier.

Selon les informations du Parisien, la direction du PSG aurait dépensé 5M€ pour racheter les deux dernières années de contrat du coach de 55 ans à l’OGC Nice. Le champion de France 2021 devrait prendre ses quartiers en fin de semaine avant de diriger la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain. Il vivra ainsi la première grosse expérience de sa carrière. De plus, « il aura une autorité qu’aucun de ses prédécesseurs n’aura connue avant lui parce qu’il vient en duo avec Luis Campos. » Les deux hommes se connaissent par coeur après une expérience commune à Lille entre 2017 et 2020.

Le quotidien francilien a également obtenu une interview d’Alain Perrin. Ce dernier a notamment jugé l’arrivée de Christophe Galtier au PSG : « Il est pragmatique. Il a des compétences techniques. Mais il arrive dans un club avec une histoire, un passé, pour ne pas dire un passif, par rapport aux performances, et des joueurs qui, pour certains, ont fait un peu leur temps et n’ont jamais réussi à s’imposer. Dans les grands clubs européens, il faut manager les remplaçants plus que les titulaires. Eux sont contents de jouer. Le danger, c’est que les remplaçants se démobilisent. Il faut voir ce qu’il y aura comme éléments stabilisateurs, le sang neuf qui amènera aussi un dynamisme. C’est un gros travail qu’il va faire avec Luis Campos. sur la construction d’un groupe qui va recréer une dynamique. »