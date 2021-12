Kylian Mbappé est présent dans les médias ces derniers jours. L’attaquant du PSG a donné plusieurs interviews, dont celle pour CNN. Dans cette dernière, il s’est confié sur la MNM et expliqué que « des épisodes nous ont retardés » avant de conclure en indiquant que « quand on joue avec ces joueurs, on ne peut qu’avoir confiance« . Ça a été l’un des thèmes de l’Equipe du Soir. Et pour Dominique Sévérac, il ne faut pas pointer l’attaque mais plutôt le milieu.

« J’ai été chagriné par les débats de la première partie de saison, notamment le match perdu à City sur le soi-disant manque de replis des 3. Evidemment qu’ils ont pris une leçon de foot. […]On a décrété qu’il ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Déjà, il faut raison gardée, ça va changer. Et ensuite pour moi, le problème n’est pas-là, lance Sévérac. Le problème il est au milieu de terrain. Quand tu n’as pas Marco Verratti, je trouve que le PSG est dépourvu de milieux qui utilisent bien le ballon. […]C’est-à-dire un milieu sous pression, qui ne sait pas utiliser le ballon, les trois de devant ils peuvent faire ce qu’ils veulent, défendre pas défendre, marquer des buts pas marquer des buts, si vos trois milieux sont bidon…Pour moi, le problème du PSG il est au milieu de terrain. Le problème il n’est pas devant. Ces trois-là peuvent vous faire gagner des matches. »