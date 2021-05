Séverac : “Un PSG dans cette situation, c’est sûrement plus dangereux qu’une autre équipe”

Le PSG se présentera demain sur la pelouse de la Mosson avec toutes ses armes car la Coupe de France devient particulièrement importante en ce mois de mai potentiellement sans trophée. Le journaliste Dominique Séverac s’attend à un PSG remonté face à Montpellier en demi-finale.

“Les joueurs parisiens ont pris une grosse claque, avec City, avec Rennes. Mais là où Pochettino a son utilité depuis son arrivée, c’est qu’il a apporté une forme de sérénité, de confiance”, explique le journaliste du Parisien au Midi Libre. “Depuis dimanche, il tente de distiller cette tranquillité. Mais à voir la tête des joueurs en Bretagne, notamment celle de Paredes, ils ont compris que le titre était quasiment perdu. Maintenant, l’objectif est de ne surtout pas vivre une saison blanche. Encore plus après une très belle campagne européenne. Le PSG a passé un cap en battant des cadors européens, le Barça, le Bayern. Mais cette saison sera manquée s’il n’y a pas de titre au bout. Il y a une forme de frustration, d’impression que ça leur file entre les doigts, parce que cette saison pouvait être historique et pourrait finalement l’être mais dans le mauvais sens, avec aucun trophée. La remobilisation générale est attendue mercredi, Paris est dos au mur. Mais un PSG dans cette situation, c’est sûrement plus dangereux qu’une autre équipe. Pochettino alignera la meilleure équipe possible avec Mbappé titulaire. Et il faut s’attendre à ce qu’il ait très envie…”