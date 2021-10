Cet été, le PSG a frappé un très grand coup en s’offrant les services de Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Après 20 ans au FC Barcelone, La Pulga a rejoint les Rouge & Bleu libre de tout contrat. Au moment où il a annoncé son départ, Diego Simeone – le coach de l’Atlético de Madrid – a avoué avoir pris des informations auprès de Luis Suarez pour savoir si Messi pouvait le rejoindre chez les Colchoneros.

« Laissez-moi vous raconter un détail. Quand il s’est passé ce qu’il s’est passé à Barcelone, nous avons appelé Luis (Suarez), avec tout le respect que je lui dois. Je n’ai pas appelé Leo mais j’ai appelé Luis, et je lui ai demandé comment il allait, ce qu’il pensait, s’il y avait la moindre possibilité, que Messi puisse venir à l’Atlético de Madrid. Mais ça a duré trois heures. Le Paris Saint-Germain, évidemment, était obsédé par cette signature, dévoile l’entraîneur argentin dans une interview accordée à Olé. La vérité est que nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer, car il était toujours à Barcelone et nous étions toujours à l’Atlético de Madrid. Est-ce que cela a abouti à quelque chose ? Non, rien, vous voyez l’avion passer dans le ciel et vous vous dites, le voilà, eh bien, c’est comme ça (rires).«