Pochettino : « Les titis doivent mériter leur temps de jeu »

Le PSG a concédé le nul ce soir au Parc des Princes contre Troyes dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). Mauricio Pochettino estime que son équipe a fait un bon match et regrette les deux erreurs individuelles qui coûtent la victoire au Rouge & Bleu.

« Je crois que c’est un bon match. On a fait deux erreurs et c’est pour ça que nous n’avons pas gagné le match, regrette le coach du PSG au micro de Prime Video. Nous avons dominé le match avec des occasions mais ces deux erreurs nous causent les trois points. L’état d’esprit était bon, nous avons gagné le championnat et ce n’est pas facile de trouver la motivation. Mais je crois que nous avons été professionnels et on aurait mérité de gagner le match. Les 4 fantastiques ? Je suis content et je crois que c’est important de les faire débuter le match, qu’ils jouent ensemble. C’est une bonne chose. Ce n’était pas facile pendant la saison.«

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a expliqué sa gestion des jeunes. « Ils doivent mériter leur temps de jeu. Le fait qu’ils s’entrainent avec nous, c’est déjà un premier pas. Ce qui est le plus important c’est la composition de l’effectif à l’avenir pour gagner des minutes.«