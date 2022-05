Il ne reste plus que deux petits matches au PSG avant de conclure son exercice 2021-2022. Un exercice forcément jonché de déceptions avec les désillusions vécues en Ligue des Champions et en Coupes Nationales. Il sera ainsi temps de se pencher sur la saison prochaine et sur le mercato d’intersaison. Néanmoins, certains joueurs auront rendez-vous avec leurs sélections respectives. C’est notamment le cas de Neymar Jr et de Marquinhos.

En effet, les deux Parisiens, piliers au sein de leur équipe nationale, prendront part, sans surprise, à la prochaine trêve internationale avec le Brésil. Ce jour, Tite a ainsi dévoilé son groupe. Les joueurs auriverdes feront face à la Corée du Sud à Séoul le 2 juin, puis face au Japon du côté de Tokyo le 6 juin. Enfin, Neymar Jr et ses coéquipiers ne connaissent pas encore leur troisième adversaire, l’Argentine ayant décliné la rencontre amicale en Australie à Melbourne.

Le groupe du Brésil retenu par tite

Alisson, Ederson, Weverton – Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Guilherme Arana, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Magalhaes – Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes, Paqueta, Coutinho, Danilo, Neymar, Richarlison, Raphina, Rodrigo, Vinicius Jr, Martinelli, Gabriel Jesus, Matheus Cunha.