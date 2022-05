Simons : « On continue à travailler pour avoir des minutes »

Ce samedi soir, le PSG s’est baladé sur la pelouse de Montpellier (4-0) à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Après trois nuls consécutifs, les Rouge & Bleu ont renoué avec la victoire pour leur dernier déplacement de la saison. Un succès obtenu grâce à un doublé de Leo Messi, un but d’Angel Di Maria et un penalty de Kylian Mbappé. Entré en cours de jeu, le milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons, s’est exprimé sur son temps de jeu et son avenir au micro d’Amazon Prime.

« Du temps de jeu pour lui ? Oui c’est vrai qu’on est champions déjà. Nous, on continue à travailler pour avoir des minutes et pour profiter. Des indices sur son avenir ? Non, je suis content au PSG, après ça va finir la semaine prochaine (le championnat, ndlr). Après on verra, mais je suis content. »