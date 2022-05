Le PSG retrouve le chemin de la victoire avec la manière !

Pour son avant-dernier match de la saison 2021-2022, le PSG affronte le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Face à une équipe qui n’a plus rien à jouer, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire après trois nuls consécutifs. Pour cela, Mauricio Pochettino a aligné son équipe en 4-3-3. Quelques surprises dans le onze de départ avec les présences de Thilo Kehrer et Juan Bernat dans les couloirs de la défense et les titularisations d’Ander Herrera et Georginio Wijnaldum au milieu de terrain. De son côté, Sergio Ramos profite de la suspension de Presnel Kimpembe pour retrouver une place de titulaire. À noter l’absence des Titis dans le onze de départ. En attaque, Angel Di Maria, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont alignés.

Sérieux tout au long de la partie, les Parisiens ont réussi à se mettre à l’abri en première mi-temps en menant 3-0 grâce à un doublé de Leo Messi (le premier en Ligue 1 cette saison) et une magnifique frappe d’Angel Di Maria. En deuxième période, les Rouge & Bleu ont géré tranquillement et ont alourdi le score grâce à un pénalty transformé par Kylian Mbappé qui inscrit son 25e but en Ligue 1. L’international français est en tête du classement des buteurs et des passeurs avant la dernière journée. INCROYABLE !

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

3′ Première frappe cadrée de Mbappé. Bertaud capte sans problème

4′ Bonne défense de Ramos sur Mavididi

5′ BUTTTTTTTTTT DU PSG DE LIONEL MESSI (1-0). Après avoir obtenu une première occasion détournée en corner par Bertaud, le PSG joue vite et l’Argentin réussit à marquer sur un service de Mbappé

8′ Excellent pressing des Parisiens pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Verratti se montre ensuite imprécis pour trouver Mbappé.

10′ Mbappé proche du deuxième but. Bien servi par Messi, Mbappé part dans la profondeur et se présente devant Bertaud, mais le portier du MHSC remporte son duel avec un bel arrêt.

14′ Sur un centre de de Bernat, Wijnaldum prend le meilleur dans les airs mais ne cadre pas sa tête

15′ Première situation pour le MHSC mais la frappe de Mavididi n’est pas cadrée

20′ POPOPOPO LE DOUBLÉ DE MESSI !! À nouveau Mbappé lance l’Argentin dans la profondeur d’une merveille d’extérieur du pied qui trouve la Pulga. Petite feinte de Messi qui trompe Bertaud et pousse le ballon au fond du but !

À nouveau Mbappé lance l’Argentin dans la profondeur d’une merveille d’extérieur du pied qui trouve la Pulga. Petite feinte de Messi qui trompe Bertaud et pousse le ballon au fond du but ! 27′ ET ÇA FAIT 3-0 !!!! ANGEL DI MARIIIIAAAAAAA ! ! Centre de Mbappé prolongé par Chotard et l’Argentin surgit au deuxième poteau d’une magnifique reprise de volée croisée !

! Centre de Mbappé prolongé par Chotard et l’Argentin surgit au deuxième poteau d’une magnifique reprise de volée croisée ! 32′ Le poteau de Mbappé !!! Quelle magnifique passe de Messi qui trouve le Français qui contrôle, crochète à l’extérieur de la surface et enroule sa frappe… Ça touche le poteau gauche de Bertaud qui était battu !

Quelle magnifique passe de Messi qui trouve le Français qui contrôle, crochète à l’extérieur de la surface et enroule sa frappe… Ça touche le poteau gauche de Bertaud qui était battu ! 35′ Belle action collective qui arrive dans les pieds de Sergio Ramos aux 20 mètre qui frappe… C’est bien capté par Bertaud !

42′ La magnifique pénétration de Mbappé… Fauché à la limite de la surface de réparation sur le coté gauche. Sur le coup franc, Sergio Ramos s’y prend à deux fois et est proche de marquer d’une grosse frappe, qui passe au-dessus du cadre

45+1 Mi-Temps à la Mosson. Le PSG archi-domine son adversaire et est réaliste devant le but. À noter la belle complicité entre Messi et Mbappé, ça fait plaisir.

46’ Reprise des hostilités

55’ Mbappé est accroché dans la surface de réparation. La VAR est tcheckee mais pas de penalty.

57’ Penalty pour le PSG !

59’ Et le but de Kyliaaaaaaaan Mbapppeeeeeeeeeee !!!! 25e but de la saison en Ligue 1 pour l’attaquant français qui reprend la tête du classement des buteurs !!!!!!

63’ Le centre-tir de Mollet qui touche le poteau de Donnarumma !

65’ L’accélération magnifique de Mbappé qui délivre un caviar pour le doublé de Di Maria… mais refusé pour un hors jeu du français au début de l’action ! Dommage !

67’ Et bah ça alors. Édouard Michut et Xavi Simons sont ensemble sur la pelouse… C’est un événement.

83′ Oh le bel enchainement contrôle poitrine, demi-volée de Messi qui passe à côté du cadre !

88′ La contre attaque rapide des Montpelliérains mais magnifiquement stoppé par Marquinhos… qui reçoit derrière un gros coup

89′ Le titi Djeidi Gassama fait ses grands débuts en Ligue 1 ! Il est donc lui aussi officiellement champion de France !

90+3 C’est fini à Montpellier !

Feuille de match Montpellier / PSG

37e journée de Ligue 1 – Samedi 14 mai 2022 à 21 heures au Stade de la Mosson – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Hakim Ben El Hadj – But : Messi (5′)