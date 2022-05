MHSC / PSG : Les notes des Parisiens

Pour son avant-dernier match de la saison 2021-2022, le PSG affrontait le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Face à une équipe qui n’a plus rien à jouer, le club de la capitale voulait renouer avec la victoire après trois nuls consécutifs. Le fait majeur était l’absence des Titis dans le onze de départ.

Les Parisiens ont livré une prestation sérieuse. Très rapidement Leo Messi inscrit son premier doublé en Ligue 1 avec… un doublé de passe décisive pour Kylian Mbappé ! Quelques minutes plus tard, Angel Di Maria marque un magnifique but sur une reprise de volée pour ce qui sera très certainement son avant dernier match avec le PSG. En deuxième période, les Rouge & Bleu gèrent tranquillement leur avance et alourdissent le score par l’inévitable Kylian Mbappé qui inscrit sa 25e réalisation en Ligue 1. Avec le triplé de Wissam Ben Yedder, les deux internationaux étaient à égalité au classement des meilleurs buteurs avant ce fait de jeu. À l’aube de la dernière journée, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est donc seul meilleur scoreur et passeur du championnat. La fin de match sera tranquille avec la rentrée de trois titis, Xavi Simons, Edouard Michut et Djeidi Gassama. Ce dernier a disputé ses premières minutes en Ligue 1 et est donc officiellement champion de France. Le PSG retrouve le chemin de la victoire avant de disputer le dernier match de la saison au Parc des Princes samedi prochain contre le FC Metz.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Kehrer 5, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6,5 Bernat 5,5 – Wijnaldum 4,5, Verratti 6,5, Herrera 5 – Di Maria 7,5, Messi 8, Mbappé 8

