Après une saison plus que moyenne et ce, malgré le dixième titre de champion de France glané, le PSG devra revoir sa copie pour l’exercice prochain. Dans cette optique, de nombreux changements devraient advenir, que ce soit au niveau de l’organigramme ou de l’effectif du club.

En ce qui concerne l’effectif rouge et bleu, il se pourrait bien qu’un premier départ soit d’ores et déjà acté. En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas voir le PSG lui proposer un nouveau bail, à son grand désarroi. De ce fait, le meilleur passeur de l’Histoire du club de la capitale devra dénicher un point de chute cet été alors qu’il souhaite rester encore un an en Europe avant de rallier l’Argentine pour y conclure sa riche carrière. Une dernière aventure qui se dessinerait du côté de Turin où la Juve aurait grandement avancé ses pions. En effet, selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, les pourparlers s’accélèrent entre l’ancien merengue et la Vieille Dame. Selon cette source, l’officialisation de ce dossier, qui s’est largement intensifié au cours des dernières heures, pourrait se boucler très prochainement.