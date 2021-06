Six matches du PSG parmi les dix meilleures affiches choisies par Amazon (RMC)

Après avoir acquis 80% des droits des championnats français jusqu’en 2024, Amazon aura également le privilège de diffuser les 10 meilleures affiches de la Ligue 1. Et à la veille de l’officialisation du calendrier de la saison 2021-2022, certaines dates ont déjà été dévoilées par divers médias. De son côté, RMC Sport a donné des indications concernant les 10 meilleurs matches choisis par Amazon. “Sans surprise, le géant américain mise surtout sur le PSG” avec 6 rencontres, indique RMC Sport. Les deux Classiques du championnat – OM / PSG (24 octobre) et PSG / OM (17 avril) – ont été sélectionnés. Tout comme PSG-OL (19 septembre), OL-PSG (9 janvier), Lille-PSG (6 février) et PSG-Monaco (12 décembre).

RMC conclut en indiquant que “ces dates ne sont pas encore arrêtées. Il s’agit pour l’instant des demandes des clubs et des diffuseurs. C’est bien la LFP qui aura le dernier mot ce vendredi.” Pour rappel, Amazon donnera prochainement plus de détails concernant son offre pour les clients.

Les dix meilleures affiches de L1 choisies par Amazon