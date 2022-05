Marquinhos : « Di Maria fait partie de mon histoire ici »

Le PSG a livré un véritable festival pour son dernier match de la saison 2021-2022. Face au FC Metz, les Rouge & Bleu ont largement dominé cette rencontre (5-0) grâce à un triplé de Kylian Mbappé, le 100e but de Neymar et une belle performance d’Angel Di Maria (un but et une passe décisive) pour sa dernière au club. Après la rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, est revenu sur cette soirée spéciale pour le PSG, au micro de Prime Video.

La belle soirée du PSG

« C’est vrai (il y a tout eu ce soir). L’équipe a été sereine, avec le respect qu’il fallait pour l’adversaire, qui vit un autre moment que nous. Les ultras ont chanté en deuxième mi-temps, ça fait plaisir aussi de les voir. L’hommage à Di Maria, il le mérite pour tout ce qu’il a fait. Kylian qui marche et a annoncé sa prolongation avant, c’est la soirée parfaite. »

L’hommage à Di Maria

« C’est un grand, c’est un monsieur. C’est un joueur de grands matches. Il a toujours fait la différence pour nous. Moi particulièrement, il m’a donné beaucoup de passes. Ça touche quand on voit des joueurs comme ça partir, il fait partie de mon histoire ici. Ça fait mal de le voir partir, on a juste à le remercier. »

La prolongation de Mbappé

« Non, franchement, il a été fort pour ça. Il n’a rien dit et n’a rien montré. J’avais quelques indices avant le match, mais ce n’était pas sûr. Quand on était dans le vestiaire, on a vu cette cérémonie, ça nous a boosté pour avoir une bonne énergie avant ce match. On a montré en première mi-temps qu’on était prêts. Gagner la Ligue des champions ? Ce n’est pas aussi facile que ça, ce n’est pas avec des paroles. Mais c’est un grand pas. Il reste des choses à faire, petit à petit, il faut analyser cette saison, s’améliorer pour la saison prochaine. La Ligue des champions, ça ne rigole pas, ce sont les détails. »