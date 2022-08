Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte le LOSC ce dimanche à 20h45 (Prime Video) au Stade Pierre-Mauroy. En marge de cette rencontre, Achraf Hakimi a fait part de ses sensations en ce début de saison pour PSG TV. Extraits choisis.

Des nouvelles de l’international marocain

« Je me sens très, très bien. Je me sens très à l’aise globalement avec mes coéquipiers cette saison, avec plus de confiance et aussi avec le système de jeu« .

Commencer la saison avec la victoire au Trophée des Champions

« C’est vrai qu’il n’y a pas de meilleure façon de commencer la saison qu’en gagnant un titre. Espérons que c’est le premier d’une longue série ! Ensuite, ces trois premiers matches ont été très bons. Nous avons progressé et je sens que l’équipe est à l’aise. La vérité c’est que nous nous sommes beaucoup entraînés pendant la pré-saison avec notre nouveau coach, avec le nouveau système, et que nous nous comprenons aussi très bien après un an ensemble. Espérons que ce sera comme ça pendant de nombreux matches et que nous ferons de grandes choses ensemble« .

Le match de dimanche face au LOSC

Surfer sur les trois victoires de ce début de saison ? : « Oui, c’est une pression. Mais c’est normal parce que nous voulons toujours gagner. Les gens attendent ça aussi, donc chaque match est un défi. Chaque match est une nouvelle opportunité de pouvoir gagner, de prendre en confiance et de sentir que nous jouons bien ensemble. Et puis j’aime ressentir ce genre de pression, devoir gagner, parce que lorsque vous gagnez avec cette pression, vous savourez encore plus« .

« Nous avons étudié ce match. L’entraîneur aussi, d’autant plus qu’il connaît très bien cette équipe et nous en a parlé. De mon côté, je me rappelle bien de l’année dernière, et c’était l’un des adversaires les plus durs que nous ayons rencontré pendant la saison. Je pense que ce sera un match très agréable à jouer et à regarder« .

Ses velléités offensives

« C’est quelque chose que j’adore faire. Quand j’étais petit, je jouais un peu plus haut et aujourd’hui, j’essaie de travailler ma finition à l’entraînement avec mes coéquipiers. On en rigole parce que j’essaye de rivaliser avec eux en marquant plus de buts. Après j’essaye de reproduire ces tentatives en matches et de me sentir prêt à marquer. Cette année, j’ai eu plus d’occasions de le faire. Grâce au système, j’ai plus d’opportunités car je suis beaucoup plus haut placé et surtout, j’ai plus de confiance en moi. Je me sens très bien avec mes coéquipiers et j’essaie de profiter des opportunités que j’ai. J’espère que d’autres buts viendront !«

Cette responsabilité offensive et défensive, une pression ?

« Non, ce n’est pas une pression, mais c’est une responsabilité. Je dois aussi être le meilleur possible en attaque, mais aussi le meilleur en défense pour que l’équipe me fasse confiance« .

Sa relation avec Sergio Ramos

« C’est vrai qu’on se comprend et que ça se reflète aussi en dehors du terrain. On a une belle amitié, on essaie de la transmettre en match pour que la connexion passe bien, surtout que c’est le coéquipier dont je suis le plus proche sur le terrain. On parle beaucoup, il m’aide pour tout et me donne beaucoup de conseils« .

Revoir ses matchs ?

« Eh bien oui, j’essaie de revoir ce que j’ai fait, mes mouvements, mes déplacements, pour essayer d’améliorer certaines choses, et pas seulement les bonnes, mais aussi les mauvaises. J’essaye d’analyser comment mieux me faire comprendre auprès de certains coéquipiers et améliorer les choses. Et j’essaie aussi de progresser par rapport à ce que j’ai fait l’année dernière« .

Le coach Galtier

« Vous pouvez très bien voir comment il est les jours de matches, sur le bord du terrain. Mais en dehors de ça, c’est quelqu’un de drôle, qui sait plaisanter avec les joueurs, qui est proche d’eux, qui essaie de leur donner de l’affection. Et c’est vrai qu’on peut le ressentir, et ça nous donne de la confiance durant les matches« .