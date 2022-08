PSG : Naples joue la carte Ruiz dans le dossier Navas

Le poste de gardien de but au PSG va connaître son changement en même temps que la nouvelle ère. En effet, sous la houlette de Christophe Galtier, la hiérarchie est établie entre les portiers. Le technicien français a désigné Gianluigi Donnarumma en tant que numéro un au détriment de Keylor Navas à qui le rôle de numéro 2 a été confié. Cependant, le Costaricien n’a pas en tête l’idée de se contenter de cela. C’est en ce sens que la réflexion est née, et que l’ancien du Real Madrid souhaite désormais rejoindre les rangs de Naples. Le club pensionnaire de Serie A est lui aussi désireux de s’attacher les services du gardien de but parisien : « L’objectif est d’obtenir un numéro un doté d’un grand charisme pour donner à Naples l’expérience internationale nécessaire pour réussir en Ligue des Champions, ainsi qu’une place de titulaire en championnat« , écrit la Gazetta dello Sport dans son édition du jour.

La patience : stratégie du Napoli

Cependant dans cette opération, il reste à définir la nature : transfert ou prêt. En plus de cela, la salaire de Keylor Navas (9M/an) est un frein. Avec ce paramètre à prendre en compte, le média italien Il Matino assure qu’il faudra pour les trois parties faire de gros efforts. Des efforts que pourraient faire le PSG, notamment en prenant en charge une partie du salaire du gardien de but. De son côté, Naples pourrait, en échange, faire baisser ses exigences concernant Fabian Ruiz, et ainsi céder le milieu de terrain espagnol au Paris Saint-Germain pour la somme de 20 millions d’euros selon nos confrères de la Gazetta dello Sport. Ces derniers affirment que les dossiers sont indépendants, mais pourrait servir l’un pour l’autre. En attendant son éventuel changement de club, Keylor Navas ne figure pas parmi les joueurs convoqués pour faire le déplacement à Lille ce dimanche (20h45, Prime Video) en raison de douleurs lombaires qui l’ont poussé à écourter sa séance d’entraînement. Un nouveau point sera effectué dans 48h.