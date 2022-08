Après deux éclatantes victoires face au Clermont Foot (5-0) et Montpellier (5-2) lors des deux premières journées en Ligue 1 , le PSG va disputer son premier choc de la saison ce dimanche soir (21h sur Prime Vidéo) avec le déplacement à Lille. Dans le marathon de matches qui attend les Rouge & Bleu dans les semaines et mois à venir, Christophe Galtier aura à cœur de parfaitement poursuivre ce bon début d’exercice et ce dernier pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre… Chose exceptionnelle !

Keylor Navas absent

Déjà le cas face aux Montpelliérains, le Paris Saint-Germain va donc se déplacer en terre nordiste avec toute son escouade, à l’exception du portier Keylor Navas. Le Costaricien souffre d’une douleur lombaire qui l’a empêché de participer à la séance d’entraînement du jour dans son intégralité, précise le club sur son site officiel. Un nouveau point sera fait dans 48h. Du côté des recrues, après une première réussie pour Renato Sanches, le Portugais est bel et bien présent au côté d’Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Vtinha. À noter qu’à nouveau, aucun jeune du centre de formation n’a été convoqué pour cette affiche. Chez les absents, sans surprise, on retrouve tous les membres du « groupe 2 » de l’entraînement dont Mauro Icardi, Gana Gueye ou encore Ander Herrera.

Le groupe du PSG pour affronter Lille :

Gardiens (3) : Rico, Donnarumma, Letellier

: Rico, Donnarumma, Letellier Défenseurs (8) : Hakimi, Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Diallo, Nuno Mendes, Mukiele

: Hakimi, Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Diallo, Nuno Mendes, Mukiele Milieux (5) : Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Renato Sanches

: Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Renato Sanches Attaquants (5) : Neymar, Sarabia, Mbappé Messi, Ekitike