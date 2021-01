Le journal catalan Sport ne redescend pas. Depuis l’entretien de Leonardo dans France Football et les quelques mots anodins de Mauricio Pochettino au sujet de Lionel Messi, le quotidien sportif en veut au PSG. Et le club Azulgrana serait dans le même état de nerfs : “Tous ces mouvements du PSG ont provoqué une profonde indignation dans les bureaux du Camp Nou. Leonardo et Pochettino ont enfreint les codes qui marquent le monde du football car il est très mal vu de parler publiquement de footballeurs qui n’appartiennent pas à votre club. Le PSG a tiré gratuitement sans se soucier de manquer de respect à une entité comme le FC Barcelone.”

“Le PSG a gagné l’antipathie des supporters barcelonais depuis quelques temps”, peut-on lire dans Sport. “La dernière offensive a commencé par une stratégie de pression publique sur le joueur. Le directeur sportif, Leonardo, a été le premier à exprimer le désir de signer le joueur en ajoutant qu’il serait attentif aux mouvements à Can Barça. L’entraîneur, Mauricio Pochettino , l’a rejoint, admettant également quel était le grand rêve du PSG. Tout cela est fait publiquement, pour que Messi se sente attiré et, en même temps, sous pression. L’intention, c’est que le joueur s’oriente progressivement vers un départ et change de décor avec Paris comme destination. Le «timing» n’est pas du tout accidentel. Leo (Messi) peut désormais négocier librement et, en outre, la confrontation entre les deux équipes approche. Le PSG atteint un double objectif : cuisiner la signature de Messi et déstabiliser les supporters barcelonais avant l’affrontement européen. Cependant, le premier de ces deux objectifs n’est pas atteint. Leo n’a parlé à aucun responsable du PSG et n’a pas l’intention de le faire. L’Argentin a déjà fait savoir qu’il prendrait la décision quant à son avenir à la fin de la saison et qu’il ne consacrerait plus d’énergie à réfléchir à ce qui n’est pas du sport.“

Et ce n’est pas tout car Ernest Folch se fend d’un édito à charge contre le PSG car à ses yeux, “après la signature de Neymar en 2017, le PSG prépare désormais la deuxième revanche, la mère de toute vengeance.” Ambiance…