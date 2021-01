Vendredi soir (21 heures, Téléfoot), le PSG reçoit Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Un match particulier pour Benjamin Stambouli. L’actuel joueur de Schalke 04 a été formé à Montpellier et y a joué 10 ans (2004-2014, à partir de 2010 avec les pros) avant de jouer un an (2015-2016) au PSG. À deux jours de la rencontre entre ses deux anciennes équipes, le milieu de terrain a donné une interview accordée au site officiel du MHSC. Extraits choisis.

Le match de vendredi

Stambouli : “Ça va être un match sympathique. J’ai hâte de voir comment Montpellier va se comporter à Paris. Ce sont toujours des matches intéressants. Quand j’étais à Montpellier, c’était toujours des matches à jouer car, quand on entre sur le terrain, on a envie de créer l’exploit. […]En plus, Paris a un entraîneur que j’ai connu (Pochettino à Tottenham lors de la saison 2014-2015), donc je pense que je serai devant ma télé.“

Son année parisienne

Stambouli : “A mon arrivée en 2015, le PSG avait déjà construit depuis quelques années une équipe avec des joueurs exceptionnels. J’ai eu la chance de rejoindre cette aventure-là, de connaître des coachs incroyables, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. C’est une très belle aventure qui m’a fait passer un cap dans ma carrière et dans ma vie. […]J’ai vraiment vécu des moments fabuleux à Paris. Avoir joué avec des grands joueurs, avec un tel caractère, un tel professionnalisme dans un tel club, où tous les jours il faut se battre pour être à la hauteur, c’était une très belle expérience. C’est le très haut niveau. Je n’oublie pas non plus que c’était une très belle aventure humaine.“

Mauricio Pochettino

Stambouli : “Je ne sais pas exactement s’il va faire la même chose à Paris que ce qu’il faisait à Tottenham mais son coaching est d’abord basé sur une condition physique au top. Les entraînements sont durs, il faut s’accrocher, tous les jours, c’est un combat. Il veut une équipe qui est prête à aller à la guerre et il demande énormément de boulot, que ce soit sur le terrain et à la salle de gym…mais c’est aussi ce qui fait passer un palier aux joueurs. […]Après, c’est quelqu’un qui connaît très bien le foot, qui a une très belle carrière de joueur, et, en tant qu’entraîneur, on sent qu’il sait faire passer son message. C’est un entraîneur complet, qui sait motiver, qui propose de très bons entraînements. Je suis pratiquement sûr qu’il fera du bon boulot à Paris.“