Stats CS – Histoire et statistiques autour de Clermont / PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse du stade Gabriel Montpied pour y défier le Clermont Foot dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans un grand nombre de joueurs dont Angel Di Maria, Keylor Navas ou bien encore Marquinhos. Mais l’entraîneur argentin peut compter sur le retour de Marco Verratti et la présence de Sergio Ramos. Après avoir dominé Lorient la semaine dernière (5-1), les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée afin de se rapprocher du titre de champion de France, le dixième de son histoire. À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

Seulement deux matches entre le PSG et Clermont

Le Clermont Foot dispute la première saison de son histoire en Ligue 1. Les Clermontois ont donc affronté une seule fois le PSG en championnat, lors du match aller le 11 septembre dernier. Les Parisiens s’étaient largement imposés (4-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé, d’Idrissa Gueye et d’un doublé d’Ander Herrera. Lors de cette rencontre au Parc des Princes. le club auvergnat était devenu le 55e club à affronter le PSG en Ligue 1. Les deux équipes se sont affrontées une deuxième fois, à la fin des années 1990. Un match spectaculaire en huitième de finale de Coupe de France (4-4, 4 t.a.b à 3 élimination des Rouge & Bleu), mais on y reviendra un peu plus tard.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé reste sur une sortie stratosphérique lors du match entre le PSG et Lorient la semaine dernière. Lors du large succès parisien (5-1), l’attaquant a été impliqué sur les cinq buts avec deux réalisations et trois passes décisives. Trois offrandes, pour ses compères de la MNM, qui lui permettent de reprendre seul la tête du classement des meilleurs passeurs de la Ligue 1 avec 13 assists. Il devance Benjamin Bourigeaud (Rennes, 11) et Lionel Messi (10). Son doublé lui permet aussi d’être deuxième meilleur buteur du championnat – à égalité avec Martin Terrier (Rennes, 17) – à une longueur de Wissam Ben Yedder (18). Buteur à l’aller, l’international français voudra récidiver sur la pelouse de Gabriel Montpied pour prendre le lead dans ce classement et se rapprocher d’un quatrième titre de meilleur buteur de Ligue 1 consécutif. Il pourrait aussi devenir le premier joueur de l’histoire du championnat de France à terminer meilleur buteur et meilleur passeur dans la même saison. Pour un joueur qui veut écrire l’histoire, cet objectif est motivant.

Un huitième de finale de Coupe de France complètement fou

Outre le match au Parc des Princes cette saison, le PSG et Clermont se sont affrontés une deuxième fois. Il faut remonter au 1er février 1997 lors d’un huitième de finale de Coupe de France. Le club auvergnat était alors en National 2, les Rouge & Bleu en Première Division. Le club de la capitale avait entamé la rencontre de la meilleure des manières en marquant deux buts rapidement par l’intermédiaire de Benoît Cauet (12e) et Julio Dely Valdez (24e). Au retour des vestiaires, Clermont va revenir dans le match grâce à un but sur penalty après une faute de Bruno Ngotty (1-2, 51e). Mais le PSG ne doute pas longtemps puisque Raï va marquer un troisième but (1-3, 57e). Loko va même donner trois buts d’avance à son équipe (1-4, 68e). De manière incompréhensible, le PSG va encaisser trois buts dans les dernières 20 minutes du match (69e, 82e, 87e). Le temps passe et les scénarios se répètent. Le PSG et Clermont devront donc passer par les prolongations. Des prolongations où rien ne se passe. Il faudra se départager lors de la séance de tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Clermontois qui vont l’emporter. Vincent Guérin et Paul Le Guen vont voir leurs tentatives repoussées par le gardien (4-3). Clermont réalise donc l’exploit et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Clermont ne passera pas les quarts, battu par Nice, futur vainqueur de la Coupe de France 1997, après prolongations.