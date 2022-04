Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG se déplace au Stade de Gabriel Montpied afin d’affronter le 17e de Ligue 1, le Clermont Foot, à l’occasion de la 31e journée de championnat. Après quatre défaites consécutifs à l’extérieur (FC Nantes, OGC Nice, Real Madrid et AS Monaco), les Parisiens voudront renouer avec la victoire et surtout se rapprocher de leur objectif de fin de saison, le 10e titre de champion de France de l’histoire du club. Mais pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire face à une hécatombe de blessures dans son effectif avec pas moins de 9 absences (Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ismaël Gharbi et Angel Di Maria).

Et ce samedi en fin de matinée, le coach du PSG a dévoilé son groupe pour ce déplacement en Auvergne. Et les Rouge & Bleu pourront compter sur les retours de Marco Verratti et Juan Bernat, absents lors du dernier match. De retour face au FC Lorient, Sergio Ramos est apte pour ce déplacement. À noter la présence de nombreux Titis comme El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut et Xavi Simons.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Franchi

: Donnarumma, Letellier, Franchi Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Dagba, Kehrer, Mendes, Bitshiabu, Bernat

: Hakimi, Kimpembe, Ramos, Dagba, Kehrer, Mendes, Bitshiabu, Bernat Milieux : Verratti, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Dina Ebimbe, Simons, Michut

: Verratti, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Dina Ebimbe, Simons, Michut Attaquants : Mbappé, Icardi, Neymar, Messi

Rappel du point médical