Le PSG affronte ce soir (21 heures, Prime Video) Montpellier dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Montpelliérains, Mauricio Pochettino peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler, Abdou Diallo – blessés – et Neymar et Presnel Kimpembe – suspendus – manqueront à l’appel. Djeidi Gassama fait lui sa deuxième apparition dans le groupe cette saison. À quelques heures de cette rencontre, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG et Montpellier vont s’affronter pour la 71e fois dans leur histoire. Le bilan est en la faveur des Rouge & Bleu avec 31 victoires, 22 nuls et 17 défaites. Si on se penche uniquement sur la Ligue 1, l’historique est aussi en faveur du club de la capitale avec 27 victoires, 19 nuls et 13 défaites en 59 matches. Les Parisiens ont marqué 99 buts pour 59 encaissés. À la Mosson, le bilan est plus équilibré avec neuf succès parisiens, onze nuls et neuf rencontres perdues contre les montpelliéraines. En 29 matches, le PSG a marqué 37 buts et encaissé 35 buts.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est déjà le meilleur buteur du PSG face à Montpellier avec huit réalisations. L’attaquant (23 ans) devance son coéquipier Angel Di Maria (5 buts). Pour s’offrir un record historique, celui de finir meilleur buteur et meilleur passeur sur la même saison de Ligue 1, il voudra améliorer cette statistique et prendre ses distances sur ses poursuivants, Wissam Ben Yedder (21 buts) et Martin Terrier (21 buts) et sur son partenaire de la MNM, Lionel Messi (13 passes), pour le classement des passeurs. Muet contre Troyes la semaine dernière, l’international français voudra relancer la machine pour améliorer encore ses stats et se rapprocher d’Edinson Cavani dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu.

Le PSG aime marquer contre le MHSC

Le PSG a marqué 112 buts contre Montpellier en 70 matches. Le MHSC est le 15e club qui a encaissé le plus de buts contre les Rouge & Bleu derrière Saint-Etienne (167 buts), Lyon (161 buts), Lens (149), Bordeaux (148 buts), Marseille (147 buts), Nantes (146), Metz (138 buts), Bastia (134 buts), Lille (129), Sochaux (127), Monaco (122 buts), Toulouse et Rennes (119), Nice (118 buts). Sur les neuf derniers matches contre le club héraultais, le champion de France a marqué 30 buts, soit une 3,33 buts par rencontre. L’affiche de ce soir sera-t-il aussi prolifique ? Réponse ce soir vers 23 heures.