Montpellier / PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le PSG affronte le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Pour son dernier déplacement de la saison, le club de la capitale voudra mettre fin à sa série de trois matches nuls d’affilée en championnat. Mais Mauricio Pochettino devra composer sans certains joueurs. Outre les suspensions de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, quatre autres joueurs sont forfaits pour cause de blessure ou reprise : Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi.

Ainsi, le coach du PSG a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma prend place dans le but. Il pourra compter sur une charnière centrale composée de Marquinhos et Sergio Ramos. De leur côté, Thilo Kehrer et Juan Bernat occupent les couloirs de la défense. Le milieu de terrain est formé par Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Marco Verratti. Enfin en l’absence de Neymar Jr, Angel Di Maria enchaîne une deuxième titularisation de suite aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé. De leur côté, les Titis sont sur le banc.

Feuille de match Montpellier / PSG

37e journée de Ligue 1 – Samedi 14 mai 2022 à 21 heures au Stade de la Mosson – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Hakim Ben El Hadj