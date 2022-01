Ce lundi 31 janvier sonne comme le dernier jour du mercato hivernal. Cette dernière journée est très souvent prolifique en mouvement. Du côté du PSG, cela pourrait encore bouger même si les dirigeants parisiens estiment qu’aucun mouvement devrait avoir lieu d’ici 23h59.

Ce lundi après-midi, la version britannique de The Athletic explique qu’Everton se serait intéressé à un joueur du PSG. Et ce joueur se nomme Idrissa Gana Gueye, actuellement à la CAN avec le Sénégal. Les Toffes auraient effectué un mouvement pour tenter de faire revenir leur ancien joueur (2016-2019). Mais selon le média anglais, il y a très peu de chance que cela se produise.