Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Reims

Le PSG affronte ce soir (20h45, Prime Video) le Stade de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Lionel Messi mais également celui de Kylian Mbappé, qui ne s’est entraîné collectivement qu’hier matin après avoir été aux soins toute la semaine en raison d’une douleur à l’adducteur gauche ressentie contre Brest la semaine dernière. À quelques heures de cette rencontre, petit historique sur cette affiche.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG affrontera pour la 30e fois de son histoire le Stade de Reims. Le bilan est en la faveur des Rouge & Bleu avec 14 victoires pour 7 nuls et 8 défaites. En ce qui concerne la Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées à 26 reprises pour 13 victoires parisiennes, 6 nuls et 7 victoires rémoises. Au Parc des Princes, Paris et le club champenois ont joué 13 matches de championnat de France pour 9 succès du PSG, 1 nul et trois victoires du Stade de Reims. Lors de ces 13 affrontements, les Rouge & Bleu ont marqué 33 buts contre 18 pour le SDR. Sur l’ensemble des confrontations – en Ligue 1 – les Parisiens ont fait trembler les filets 52 fois contre 39 buts encaissés.

Une affiche estampillée Carlos Bianchi

Un PSG / Reims ou Reims / PSG est toujours spécial pour Carlos Bianchi. L’attaquant argentin a fait une bonne partie de sa carrière dans ces deux clubs. Avec l’équipe rémoise (où il a joué pendant 5 saisons entre 1973-1977 et 1984-1985), il a disputé 142 matches pour 116 buts. Le goleador argentin s’est notamment offert un sextuplé contre le… Paris Saint-Germain le 9 août 1974 lors d’un match de championnat (6-1). Trois ans plus tard, il signera justement dans la capitale française. En deux saisons sous le maillot Rouge & Bleu, il aura participé à 80 matches pour 71 buts ! Il est le douzième meilleur buteur de l’histoire du PSG. Carlos Bianchi est aussi le meilleur buteur de Reims contre Paris avec 12 buts.

Un match particulier pour Lionel Messi

Ça a été le transfert qui a fait le plus de bruit l’été dernier. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi était libre de tout contrat. Alors qu’il était proche de prolonger avec son club de toujours, il n’a finalement pas pu en raison des problèmes financiers de l’équipe catalane. La Pulga a donc décidé de rejoindre le PSG pour deux ans – soit jusqu’en juin 2023 – avec une année supplémentaire en option. À Paris, il retrouve son ami Neymar et ses coéquipiers de la sélection argentine, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Le numéro 30 du PSG a débuté le premier jour du reste de sa vie sur la pelouse du stade Auguste Delaune le dimanche 29 août 2021 à 22h10. Puisque la Pulga est entré en jeu – à la 63e minute – pour la première fois sur un autre maillot que celui du Barça. Clin d’œil de l’histoire, il pourrait jouer son premier match de l’année 2022 contre le Stade de Reims ce soir.

Petite statistique insolite autour de ce PSG / Reims. Aissa Mandi, défenseur central de Reims entre 2009 et 2016, est le seul joueur à avoir marqué deux fois contre son camp contre Paris. C’était le 5 avril 2014 au Parc des Princes lors d’une victoire 3-0 du PSG.