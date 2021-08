Stéphan : “C’est surtout la décision de valider le premier but parisien qui est cauchemardesque”

Pour ce match de la 2ème journée de Ligue 1, le PSG et le RC Strasbourg ont offert un match à suspense au public du Parc des Princes. Largement dominateurs à la pause avec un score de 3-0, les Parisiens ont laissé peu à peu revenir le RCSA avant de voir Pablo Sarabia offrir le but de la délivrance (4-2) en fin de match. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur strasbourgeois – Julien Stéphan – s’est plaint du premier but de Mauro Icardi et de l’expulsion de son défenseur Alexander Djiku (deux cartons jaunes en trois minutes).

“C’est surtout la décision de valider le premier but parisien (Icardi, 2e), qui est cauchemardesque, car ça paraît très clair qu’il y a hors-jeu ! Cela change trop de choses. Il y a eu beaucoup d’événements contraires, avec un deuxième but sur une frappe contrée (par Ajorque, sur Mbappé) et un troisième but dans la foulée. Mais je ne peux pas digérer la manière dont on a pris ce troisième but”, a déclaré Julien Stéphan après la rencontre, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “Ce qu’il a dit à ses joueurs à la pause ? Que je trouvais le score sévère, qu’il fallait rester unis et surtout gagner la seconde période. J’ai dit que j’aimerais voir cette équipe parisienne en difficulté avec un ou deux buts concédés. Mes joueurs ont très bien réagi. On a mis deux buts très intéressants dans la construction. Après, je n’ai pas compris l’expulsion de Djiku. L’arbitre lui inflige un second carton jaune très vite et sévère alors qu’il sait qu’il vient de lui en mettre un. Ainsi, je pense qu’on a raté le coche car à onze contre onze, on aurait vraiment pu avoir notre chance de revenir à la fin.”