Pochettino : “On a six points après deux journées de L1, c’est très bien”

Plus de 18 mois après, le public a fait son retour au Parc des Princes. Et les supporters des Rouge & Bleu ont pu profiter d’un match spectaculaire entre le PSG et le RC Strasbourg, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 4-2, après avoir souffert pendant quelques minutes en seconde période. Après cette victoire, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – n’a pas apprécié le visage affiché par son équipe après la pause mais retient la victoire importante en ce début de saison. Des propos rapportés au micro de Canal Plus et en conférence de presse d’après-match.

Le match face à Strasbourg

Pochettino : “Je pense qu’on a fait une première mi-temps magnifique, les joueurs ont été brillants. L’entame de la seconde période a été plus compliquée de la part des joueurs. Après le premier but (de Gameiro), il y a eu dix minutes de relâchement et on a encaissé le deuxième but sur une situation particulière. Il faut respecter les adversaires et c’est ce que nous n’avons pas fait pendant quelques minutes. Je suis quand même très ravi de cette performance, on a six points après deux journées de championnat, c’est très bien. Tout ce qui est arrivé cette semaine au club, c’était dur de rester focus sur la partie. Pour les joueurs, ce n’était pas évident et au final je suis très content du résultat. Une belle saison à venir ? Je suis sûr qu’on a une très bonne équipe, il y a un sentiment particulier en ce moment mais il faut y aller petit à petit. C’est un énorme challenge de relever tout cela.”

La prestation de Kylian Mbappé malgré les sifflets

Pochettino : “Kylian est concentré sur ses tâches. Il le fait bien. Je suis heureux de son rendement. Il doit continuer comme ça.”

Le choix Dina Ebimbe

Pochettino : “Je prends les décisions que je dois prendre. Je dois en choisir 11. J’ai aimé sa rencontre. C’est dommage qu’il ait pris ce carton jaune. On a décidé de le sortir pour Danilo.”

Le retour du public

Pochettino : “C’est toujours agréable de voir nos supporters au plus près. Le football, c’est différent avec du public. Un an et demi après, ça fait du bien. Je n’ai pas entendu les sifflets contre Mbappé.”