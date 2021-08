Icardi : “Physiquement, je me sens très bien”

Buteur lors de la victoire face à l’Estac (2-1) la semaine passée, Mauro Icardi a de nouveau participé au succès du PSG ce samedi soir contre le RC Strasbourg (4-2). L’attaquant de 28 ans (noté 6/10 par la rédaction CS) a repris un centre d’Abdou Diallo pour parfaitement lancer la soirée parisienne (2e). Après la rencontre, l’Argentin est revenu sur cette victoire des Rouge & Bleu dans des propos accordés au site officiel du club.

“C’était important de revenir au Parc avec notre public pour la première de la saison. Et revenir avec la victoire c’était le principal et ce que nous voulions. Nous avons tout fait dès le début pour prendre les trois points. Physiquement, je me sens très bien. La vérité c’est que j’étais très content de la pré-saison que nous avons pu faire, nous avons pu très bien travailler. Et maintenant le championnat commence, tout ce qui vient maintenant sera de mieux en mieux. Je me sens très bien et je suis très heureux d’avoir pu marquer et aider l’équipe à gagner.”