Mbappé souhaite la bienvenue à Messi

Le PSG a réalisé le gros coup de ce mercato en signant Lionel Messi jusqu’en juin 2023, avec une année en option supplémentaire. Un évènement qui a placé Paris au centre de l’actualité. Libre de tout contrat après 21 ans au FC Barcelone, l’international argentin retrouvera notamment ses compatriotes Ángel Di María et Leandro Paredes ainsi que son ancien coéquipier et ami, Neymar Jr. De plus, les dirigeants parisiens rêvent de former un trio offensif de rêve : Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Concernant l’international français, son avenir est au centre des tensions depuis plusieurs semaines. En fin de contrat en juin 2022, le champion du Monde 2018 ne souhaiterait pas prolonger au PSG pour l’instant.

Assez discret depuis l’annonce officielle de l’arrivée de l’Argentin, Kylian Mbappé est sorti du silence ce jeudi et a souhaité la bienvenue à son nouveau coéquipier via ses réseaux sociaux avec un message “Bienvenue à Paris, Leo🔴🔵.” Il a également partagé sa publication dans sa story Instagram en titrant “Legend 👑.” Avant lui, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Ángel Di María et Neymar Jr avaient déjà réagi à l’arrivée du natif de Rosario chez les Rouge & Bleu. De son côté, La Pulga a participé à son premier entraînement au Camp des Loges avec sa nouvelle équipe. Il a réalisé un travail individuel et a notamment participé à un toro avec quelques coéquipiers.