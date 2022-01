L’été dernier, le PSG a réalisé un très grand coup en attirant l’un des plus prometteurs gardiens du football mondial et déjà l’un des meilleurs au monde, Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a rejoint les Rouge & Bleu libre de tout contrat après huit ans à l’AC Milan. Depuis le début de la saison, il alterne dans les buts avec Keylor Navas. Et quand il est sur le terrain, il répond toujours présent.

Touché au mollet lors de l’entraînement de veille de match contre Reims samedi dernier, Donnarumma devrait reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG ce week-end et postuler pour une place dans le groupe pour la réception de Nice en huitième de finale de Coupe de France lundi soir (21h15, Eurosport 2, France 3). En Ligue 1, il a joué 9 matches et a réalisé 4 clean sheets. Il se rapproche d’un record de saison comme le rapporte le championnat de France sur son site internet. Avec 10 arrêts sur les 10 derniers tirs cadrés qu’il a subis en L1, il est le gardien – ex aequo avec Marco Bizot (Brest) – le plus décisif. Il se rapproche du record de la saison, 12 parades de suite sans encaisser un but, détenu par trois gardiens, Omlin (Montpellier), Sels (Strasbourg) et Benitez (Nice).

Les meilleures séries d’arrêts consécutifs en Ligue 1 sans concéder de but cette saison

1. Jonas Omlin (Montpellier Hérault SC) : 01/12/2021 – 22/12/2021,12 arrêts

-. Matz Sels (RC Strasbourg Alsace) : 12/09/2021 – 25/09/2021, 12

-. Walter Benitez (OGC Nice) : 14/08/2021 – 12/09/2021, 12

4. Walter Benitez (OGC Nice) : 22/12/2021 – 14/01/2022, 11

5. Marco Bizot (Stade Brestois 29) : 15/01/2022 – en cours, 10

-. Gianluigi Donnarumma (PSG) : 28/11/2021 – en cours, 10

-. Alexander Nübel (AS Monaco) : 22/12/2021 – 23/01/2022, 10

-. Pau López (Olympique de Marseille) : 17/10/2021 – 24/10/2021, 10

-. Paul Bernardoni (avec Angers SCO) : 22/08/2021 – 12/09/2021, 10