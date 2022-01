Stéphane Bitton utilise Kylian Mbappé pour tacler Neymar

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Vannes (0-4) en 16es de finale de la Coupe de France. Les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme, auteur d’un nouveau triplé. L’attaquant (23 ans) qui avait repris un jour avant tout le monde, est l’exemple à suivre pour Stéphane Bitton. Le journaliste a comparé les situations de Mbappé et Neymar pour fortement critiquer le Brésilien, qui ne reviendra à Paris que le 9 janvier.

« Le foutage de gueule de notre ami Neymar. Il est resté au Brésil et s’est octroyé huit jours de vacances en plus. Alors, octroyé, il y a des coupables forcément parce qu’il a demandé l’autorisation, s’énerve Bitton sur les ondes. Deux coupables, d’abord le club ou celui ou ceux qui lui ont accordé ça et puis lui, qui est quand même un intermittent du spectacle au PSG. C’est un monsieur 50% depuis qu’il est arrivé. S’il était irréprochable depuis le début de la saison, on dirait bon aller, il se soigne et se prépare une fin de saison de tous les bonheurs, mais pour ce qu’il a montré jusque-là, franchement, ça ne se justifie pas. Et puis, quel message terrible on envoie aux autres.«

Stéphane Bitton qui s’est ensuite penché sur la victoire parisienne contre Vannes. « Le PSG, bravo, un match appliqué, sérieux. 100% des buts étaient français ce qui est quand même rare du côté du PSG. Kimpembe a ouvert la marque et encore une fois, le triplé de Kylian Mbappé qui, lui, d’entrée était-là. Je rappelle quand même qu’il a repris l’entraînement ainsi que Navas, un jour avant tout le monde. Voilà le résultat. Neymar était absent, lui présent. Les absents ont toujours tort. »