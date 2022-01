Le PSG a laissé l’intégralité de la recette à Vannes

Hier soir, le PSG jouait son premier match de l’année 2022 en 16es de finale de Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Vannes – club de National 2 – grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé (0-4). Comme à chaque qu’il affronte une équipe amateur, le club de la capitale a laissé l’intégralité de la recette à l’équipe bretonne.

Un geste qui a plu à Maxime Ray – le président de Vannes – qui a tenu à remercier le PSG. « Ce n’est pas systématique (laisser la recette, ndlr), et on a eu des dirigeants du PSG, notamment Leonardo, qui a été un gentleman, très respectueux« , salue le président vannetais pour Ouest France. Les Rouge & Bleu qui ont eu un petit mot pour leur adversaire sur leur compte twitter. « Merci à Vannes pour l’accueil et bravo pour votre parcours en Coupe de France. On vous souhaite une très bonne fin de saison !«