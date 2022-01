Favard ne se remet pas du but exceptionnel de Mbappé

Le PSG a parfaitement démarré sa nouvelle année avec une victoire acquise facilement sur la pelouse de Vannes pour les seizièmes de finale de la Coupe de France (4-0). Pour cette rencontre, Kylian Mbappé aura été (comme souvent) l’homme clé avec un coup du chapeau inscrit en seulement 18 minutes. Suite à cette nouvelle prestation de grande classe, le consultant Gilles Favard a partagé ses impressions et est impressionné par le niveau affiché par l’attaquant parisien.

« On ne peut être que épaté par ce garçon et par son génie ! Il joue à Vannes et c’est le grand prix des tout petits… C’est un match en bois et sans signification, mais il est tout seul au milieu de tous ces jeunes qui sont des U19 et en plus il réalise une performance de haut niveau avec un but exceptionnel, le troisième ! Il faut avoir joué au football pour comprendre que son but est infaisable ! Ce but est très compliqué ! Il marque trois buts, il est là, il est présent… Il n’y a rien à dire ! »