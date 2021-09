Rothen : « La réaction de Mbappé ? Moi j’adore »

Une fois de plus, comme face à l’OL, le PSG a bataillé ferme pour s’imposer face au FC Metz et y est parvenu grâce à une réalisation salvatrice d‘Achraf Hakimi dans les derniers instants (2-1, 7ème journée de Ligue 1). Néanmoins, outre l’incroyable doublé de l’arrière droit marocain, un autre fait de match fait beaucoup parler depuis le coup de sifflet final de cette partie…

En effet, après le but victorieux du PSG, Kylian Mbappé est allé quelque peu chambré Alexandre Oukidja, le portier messin, ce qui a fait monter la pression d’un cran en fin de match. Et si certains ont fustigé l’attaquant francilien, Jérôme Rothen, lui, a expliqué qu’il avait aimé l’attitude de l’ancien monégasque : « La réaction de Kylian Mbappé après le match, moi j’adore. J’adore parce que, pour moi, c’est l’essence même du football. C’était un match de compétition, tu as envie de le gagner, tu as envie d’être le meilleur, et c’est par moment compliqué. Donc, par moment, tu fais preuve de chambrage, a exposé Rothen sur les ondes de RMC. Et quand tu chambres, tu as une attitude qui va souvent avec. Et oui, Kylian Mbappé dégage de l’arrogance dans ce genre de situation. »