 Still : « L’équipe n’a pas eu peur de jouer au Parc »

Reims a réalisé un très bon match sur la pelouse du Parc des Princes ce soir et repart avec le point du match (1-1) avec un but inscrit dans les toutes dernières secondes du match. Will Still, l’entraîneur rémois, a félicité ses joueurs après ce très bon résultat.

« Je suis entièrement d’accord qu’on mérite le point »

« Je suis entièrement d’accord qu’on mérite le point. On a proposé des choses intéressantes dans le contenu, avec ou sans le ballon. L’équipe était fière, sans complexe et n’a pas eu peur de jouer au Parc. On a tenu bon et on n’a pas perdu espoir, se félicite le coach rémois pour Prime Video. Quand tu fais ça, tu es bien récompensé à la fin. C’est dur de jouer contre 10 joueurs, t’as plus de repères, tout change. Il fallait juste redonner un cadre, avec les changements. Mais c’est vrai qu’il y a eu 10,15 minutes de flottement après le rouge de Verratti. Et bizarrement, le PSG est plus dangereux en phase de transition.«