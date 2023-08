Placé sur la liste des transferts, Marco Verratti n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour affronter Toulouse ce samedi (21h00, 2ème journée de Ligue 1). Une situation qui devrait rester en l’état d’ici à la fin du mercato estival.

Si Kylian Mbappé a réintégré le groupe du PSG et sera sans nul doute titulaire face à Toulouse. ce soir, ce n’est nullement le cas de Marco Verratti. Alors que sa direction lui a stipulé son désir de le vendre cet été, le natif de Pescara, s’il s’entraîne normalement avec ses partenaires, ne devrait pas rejouer en Rouge et Bleu avant que le mercato ne soit conclu.

Al-Hilal toujours intéressé mais…

En effet, comme nous l’explique Bruno Salomon, le board parisien préfère se passer des services de Marco Verratti. Le but est qu’il puisse gérer son hypothétique départ loin des terrains. Reste à savoir si le petit italien parviendra à se dénicher une porte de sortie. Aux dernières nouvelles, l’Arabie Saoudite, et plus précisément le club d’Al-Hilal, garderait un œil sur lui. Néanmoins, le milieu de terrain de 30 ans aurait plutôt dans l’idée de poursuivre sa carrière en Europe. On imagine toutefois que dans l’éventualité où une vente n’est, in fine, pas actée, Marco Verratti réintégrera alors le groupe de Luis Enrique. Affaire à suivre donc.