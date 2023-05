Recruté par le PSG à l’été 2021 contre 60M€, Achraf Hakimi pourrait déjà envisager de quitter le club parisien deux ans après son arrivée. Mais quelques obstacles se dressent devant lui.

Après des expériences réussies au Borussia Dortmund (2018-2020) et à l’Inter Milan (2020-2021), Achraf Hakimi avait décidé de rejoindre le PSG à l’été 2021. Une recrue de renom considérée comme le meilleur à son poste de latéral droit. Cependant, après deux saisons sous le maillot parisien, l’international marocain a déçu dans ses performances. S’il reste toujours décisif avec 9 buts et 11 passes décisives en 79 matches disputés, le latéral droit de 24 ans manque de constance. Et après deux ans dans la capitale française, le natif de Madrid pourrait déjà envisager un départ.

Le salaire du joueur perçu comme un frein

En effet, selon les informations du Mundo Deportivo, Achraf Hakimi ne serait pas heureux et plusieurs facteurs le pousseraient à quitter les Rouge & Bleu. En plus de son problème extra-sportif (une mise en examen pour viol après des accusations d’une jeune femme), l’ancien de l’Inter ne serait pas heureux en raison de l’ambiance et l’environnement qui règnent au sein du vestiaire parisien. Cependant, toujours selon Mundo Deportivo, deux obstacles se dresseraient devant le joueur. Premièrement, la durée de son contrat. Le Marocain possède encore un bail jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu. Puis, son salaire d’environ 10M€ net par an serait également un frein pour les potentiels clubs intéressés. Titulaire indiscutable sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, Achraf Hakimi serait donc tenté par une nouvelle aventure, d’après le média catalan. Reste désormais à savoir si les changements attendus au sein du club pourraient lui faire changer d’avis.

À voir aussi : Nasser al-Khelaïfi ferme sur l’avenir d’Achraf Hakimi