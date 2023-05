De passage en Italie hier pour assister à la qualification de l’Inter Milan – son ancien club- en finale de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi vit une fin de saison compliquée. En tout cas, quand il s’agit de contrôler ses nerfs. En trois journées, le Marocain a été expulsé à deux reprises avec le PSG. Le dernier en date, c’était face à Ajaccio le week-end dernier.

Deux matches fermes

À quelques minutes de la fin de la rencontre et alors que le score est acquis pour le PSG (5-0), Hakimi et Mangani s’agrippent. Le joueur corse frappe le bras de son adversaire et le parisien réagit avec une gifle. Hakimi est expulsé et doit sortir du terrain. Aujourd’hui la commission de discipline de la ligue a tranché. Le joueur de 24 ans est suspendu deux matchs fermes et ratera donc les matchs contre Strasbourg et Auxerre. Il fera son retour le 3 juin face à Clermont.

À voir aussi : Hakimi présent en tribunes pour soutenir l’Inter