Tribune CS – demi-finale retour C1, Man City – Real Madrid

Ce soir, la phase retour des demi-finales de la Ligue des Champions se poursuit avec la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid. L’affiche à l’Etihad Stadium est on ne peut plus alléchante avec le score nul (1-1) à l’aller au Santiago Bernabeu.

Dans la peau du favori, les Citizens devront éliminer l’ogre européen qu’est le Real Madrid afin de rejoindre l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. La partie reste ouverte après le match nul (1-1) à l’aller la semaine passée. Les deux coachs ont aligné leurs équipes types.

Les compositions d’équipe