T.Weah : “On doit aller chercher quelque chose”

Demain après-midi, de nombreux anciens du PSG retrouveront le Parc des Princes avec le maillot du LOSC. En effet, Mike Maignan, Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné et Timothy Weah devraient être présents pour affronter leur club formateur lors du 8e de finale de Coupe de France opposant le PSG au LOSC (17h45 sur France 2 et Eurosport 2). Et à la veille de ce match de coupe, l’ancien attaquant du PSG (2014-2019), Timothy Weah (21 ans), s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Un onze type face au PSG ?

Weah : “Pour nous, c’est un match très sérieux. On va tout faire pour gagner et le coach va mettre les joueurs qu’il veut. Demain, on doit aller chercher quelque chose même si c’est une très grande équipe. Nous, on veut aller jusqu’au bout. C’est un match important et j’espère qu’on va bien jouer.”

Une possibilité de se qualifier vu le niveau affiché par le PSG ces dernières semaines ?

Weah : “Si on regarde bien la Ligue 1, c’est un championnat difficile avec de bonnes équipes cette année. Avec Paris on ne sait jamais, on peut gagner ou perdre. Mais le but est de gagner et de rester solide. Aujourd’hui, on a une bonne équipe et on a l’ambition d’aller chercher quelque chose.”

Un match qui peut être utile en vue du choc en championnat le 3 avril prochain ?

Weah : “C’est bien de jouer Paris avant la trêve. Si on gagne, ça ne va pas changer beaucoup de choses pour notre prochain match là-bas. Mais c’est très important de jouer le PSG une première fois (….) Ce match en Coupe est très important car on veut tout gagner.”

Ses retrouvailles avec le PSG, une émotion particulière ?

Weah : “Oui, pour moi c’est un match important car j’apprécie beaucoup le PSG. J’ai passé cinq ans (2014-2019) et il y a toujours mes coéquipiers là-bas. On a fait beaucoup de choses ensemble en gagnant des titres. J’apprécie beaucoup le PSG mais maintenant je suis à Lille. Son retour au Parc ? Oui, c’est important car c’est la première fois que je retourne au Parc des Princes pour jouer face à mon ancien club. À Lille, on a une bonne équipe et je suis fier de mon équipe. C’est un match important et j’espère qu’on va tout faire pour avoir un résultat.”