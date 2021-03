Dimanche soir, pendant qu’il était sur le terrain face à Nantes, Angel Di Maria s’est fait cambrioler. Présents dans le triplex, la femme et les filles de l’Argentin (33 ans) n’ont pas eu de face-à-face avec les malfaiteurs qui ont sévi à l’étage alors que la famille d’El Fideo était au rez-de-chaussée. Ce mardi après-midi, l’Equipe apporte des nouvelles informations à propos de ce cambriolage. Le quotidien sportif indique que la police était intervenue une première fois, une heure avant le cambriolage. Les voisins de Di Maria ont appelé les forces de l’ordre après avoir aperçu des personnes dans leur jardin. “Une fois sur place, ces fonctionnaires n’ont rien constaté, et n’ont trouvé personne. L’agent de sécurité, employé par les Di Maria et stationné devant l’entrée, est prévenu de la présence de rôdeurs et vient inspecter le logement du footballeur. Tout est en ordre.“, conclut L’Equipe.