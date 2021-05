Taarabt : “C’était presque fait avec le PSG en 2011”

Abel Taarabt aurait pu être l’une des premières recrues de l’ère QSI du PSG. Après une bonne saison avec QPR (2010-2011), le Marocain est en négociation avancée avec Nasser al-Khelaifi mais l’arrivée de Leonardo au poste de directeur sportif a fait capoter ce possible transfert. “Oui, après ma saison où j’ai été promu avec le QPR, c’était presque fait avec Paris, se remémore Taarabt pour Goal. Je discutais avec Nasser al-Khelaifi et nous étions ensemble mais il m’a dit que nous devions attendre parce que Leonardo allait arriver de l’Inter, mais cela ne s’est pas produit à cause des frais. J’étais déjà à Paris en train d’attendre.“