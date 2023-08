Le PSG a obtenu sa première victoire de la saison en Ligue 1 face au RC Lens (3-1) au terme d’un match maitrisé !

Le PSG s’est rassuré ce samedi sur sa pelouse en s’imposant contre une grosse équipe lensoise. Une partition qui a séduit les observateurs par sa force collective et l’explosion de certaines individualités comme Manuel Ugarte, Warren Zaire Emery, Lucas Hernandez ou encore sans surprise, Kylian Mbappé. On a pu aussi voir les prémices de la patte Luis Enrique dans cette rencontre, de quoi être optimiste pour l’avenir ? Où peut aller ce PSG ? L’effectif est-il assez taillé pour les ambitions parisiennes, malgré un milieu de terrain qui manque de profondeur ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Théodore Vives – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – en revenant sur cette rencontre et se projette sur ce que pourrait cette équipe au cours de cette nouvelle saison.