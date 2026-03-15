Talk CS –  Nos 3 clés pour que le PSG achève Chelsea et se qualifie

Après son large succès sur la pelouse du Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le PSG voudra terminer le travail mardi soir à Stamford Bridge.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’AS Monaco lors des barrages (5-4 au cumulé), le PSG a fait un grand pas vers la qualification en quart de finale grâce à son large succès sur la pelouse du Parc des Princes contre Chelsea en huitièmes de finale aller mercredi soir (5-2). Les Parisiens devront terminer le travail à Stamford Bridge mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot).

À lire aussi : LDC – Le PSG avec son maillot third face à Chelsea ?

C’est le sujet du dernier Talk CS. Quelles sont les trois clés qui doivent permettre au PSG d’éliminer Chelsea et de poursuivre sa saison européenne et encore rêver d’un back-to-back ? La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !