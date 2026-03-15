LDC – Le PSG avec son maillot third face à Chelsea ?

Mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG disputera son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea. Et les Rouge & Bleu pourraient porter un maillot qui rappellera de bons souvenirs.

Après sa large victoire lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (5-2) mercredi, le PSG devra terminer le travail ce mardi soir à Stamford Bridge. Profitant d’un week-end sans match, sa rencontre contre le FC Nantes ayant été reportée au 20 avril, l’équipe de Luis Enrique arrivera en confiance à Londres, face à une équipe anglaise qui a vécu une semaine difficile sur le plan sportif.

La même couleur de maillot qu’en 2015

Mais depuis quelques heures, un débat anime la communauté parisienne sur les réseaux sociaux. Quel maillot porteront les Rouge & Bleu sur la pelouse de Chelsea ? Et selon les informations du journaliste de RMC Sport Arthur Perrot, le PSG devrait porter son maillot third. Une tunique rouge qui rappelle forcément de bons souvenirs aux supporters parisiens. En effet, lors de la qualification historique face à Chelsea en huitième de finale retour de C1 en 2015, les champions de France avaient arboré un maillot rouge lors d’une rencontre qui restera dans l’histoire du club. Réduits à dix après l’expulsion de Zlatan Ibrahimovic à la 30e minute, des Parisiens héroïques avaient arraché à deux reprises l’égalisation grâce à des têtes de David Luiz et Thiago Silva (2-2). En espérant une issue similaire avec la qualification à la clé ce mardi soir.

Cette saison en Ligue des champions, le PSG a déjà porté à deux reprises son maillot third : lors de la large victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2) et lors de la défaite à Lisbonne face au Sporting CP (1-2).

Le PSG devrait donc arborer son maillot Third contre Chelsea selon @ArthurPerrot



Un maillot rouge et bleu à Stamford Bridge… trop d’émotions 🥹❤️💙 pic.twitter.com/N2iAXRV7Gs — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 14, 2026

When Thiago Silva sent Paris through 😤#UCL pic.twitter.com/8uEeVYxZCW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026