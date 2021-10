Talk CS – Retour et analyse de la sortie de Mbappé

On pensait que l’actualité du PSG allait se calmer avec la trêve internationale… Mais c’est mal connaître le club de la capitale ! RMC Sport, via son émission « Rothen S’Enflamme » a partagé quelques extraits d’une interview qui sera publiée ce mardi dans son intégralité. Dans des déclarations publiées par le média, Kylian Mbappé a expliqué qu’il voulait quitter le Paris Saint-Germain en juillet dernier et a donné des premiers détails sur les négociations avec les Rouge & Bleu.

Canal-Supporters vous propose le retour des Talks CS (version 2021) qui revient sur cette actualité chaude autour des déclarations de Mbappé. Ce talk est présenté par Jonathan Bensadoun et Theodore Vives, qui reviennent et décryptent les propos de l’international français. Partagez vos avis en commentaire.