François Letexier au sifflet pour le match Lille / PSG

Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video) avec le déplacement à Lille dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un match face au champion de France en titre qui doit permettre aux Parisiens de se relancer après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France contre Nice et de préparer au mieux la confrontation avec le Real Madrid le 15 février. Cette rencontre sera arbitrée par François Letexier.

L’homme en noir de 32 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Bartolomeu Varela officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Hakim Ben El Hadj. Cette saison, François Letexier a arbitré le PSG à trois reprises en Ligue 1. Lors de la victoire contre Reims (0-2) lors de la 4e journée, et les nuls contre Lens (17e) et Lyon (20e). Il a aussi arbitré deux fois Lille. Contre Strasbourg (victoire, 8e journée) et Angers (nul, 13e).